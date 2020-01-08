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HDP önündeki aileler direniyor, sayıları gün geçtikçe artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, 128'nci gününde 65'e yükselirken, anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin'in 6 yıl önce Batman'da terör örgütü mensuplarınca...

08.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:57HDP önündeki aileler direniyor, sayıları gün geçtikçe artıyor
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, 128'nci gününde 65'e yükselirken, anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin'in 6 yıl önce Batman'da terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 128'nci gününde 65'e yükseldi. Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin'in 6 yıl önce 26 yaşındayken Batman'da kaybolduğunu söyledi.

"Oğlum bana, 'gelmek istiyorum ama korkuyorum, gelemiyorum' dedi"

Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Teker, sonunda HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiğini söyledi. Teker, "Oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü. Bir yıl önce telefon görüşmesinde oğlum bana, ' beni HDP binasına götürdüler, ben gelmek istiyorum ama korkuyorum, gelemiyorum.' dedi. Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise gelsin, devlete teslim olsun. PKK'ya karşıyız. Milletin çocuklarını kandırdılar, dağa çıkardılar. Türkiye olmasa, devlet olmasa biz ne yaparız? Devlet benim babamdır her şeyimdir. Herkesin çocuğu gelsin, teslim olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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