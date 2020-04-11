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HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler eylemlerine, sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi.

11.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:24
HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler eylemlerine, sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır HDP il binası önünde çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 142 aile, yasakla birlikte evlat nöbetine 222'nci gününde ara verdi. Ailelerin 2 sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından eylemlerine devam edeceği kaydedildi.

Aileler, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel
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