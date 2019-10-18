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HDP önündeki aileler ile partililer arasında gerginlik

HDP önündeki aileler ile partililer arasında gerginlikDİYARBAKIR - Çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

18.10.2019 01:50
HDP önündeki aileler ile partililer arasında gerginlik
DİYARBAKIR - Çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 45'inci gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde HDP il binasına gelen aileler ile partililer arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Partililer, yaklaşık 4 yıl önce terör ögrütü PKK mensupları tarafından oğlu kaçırılan Remziye Akkoyun'un yanından geçerken hakaret etti. Akkayon'un da karşılık vermesi sonucu gerginlik yaşandı.
HDP'liler polis ekiplerine de hakarette bulunurken, gerginlik partililerin binaya girmesi ile sona erdi.
HDP önündeki aileler ile partililer arasında gerginlik

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

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