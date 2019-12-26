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HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (2)

5 YIL SONRA KIZLARINA KAVUŞTULARHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye (21), 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine teslim oldu.

26.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:27 HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (2)

5 YIL SONRA KIZLARINA KAVUŞTULAR

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye (21), 21 'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp, 'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Mekiye Kaya, ailesine teslim edilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi. Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı. Kaya çifti, kızlarına sarılıp, gözyaşı döktü. 

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/DİYARBAKIR,



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aralık, Erbil, Güncel

Kaynak: DHA

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