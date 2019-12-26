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HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)

'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ'Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı.

26.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:08 HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)

'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ'

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı. Çift, konuşmakta güçlük çekerken uzun süre kızlarına sarıldı. Baba Hüseyin Kaya, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Bakanımız dün akşam bize böyle bir müjde verdi. Gözümüzü aydın etti. Kızımızın Silopi'de olduğunu ve Diyarbakır'a getirileceğini söyledi ve getirdiler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işle ilgili çok mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bütün polis arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin, bu eyleme katılsın. Katılsın ki; onlar da çocuklarına kavuşsun. Onlar katıldıkları zaman, çocuklar anne babalarını gördükleri zaman üzülüyorlar ve gelip devlete teslim oluyorlar. Kızım yeniden doğdu. Benim yanımda yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,-



Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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