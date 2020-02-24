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HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuşacak

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik (20) terör örgütünün elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

24.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:57HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuşacak

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik (20) terör örgütünün elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne Birlik'i telefonla arayarak, verdi.

Muhteber Birlik, 5 yıl önce İstanbul Sultanbeyli'de oto yıkamacıda çalışırken kaçırılan ve o tarihte 14 yaşında olan oğlu Veysi Birlik için 22 Şubat günü Kocaeli'nden gelerek evlat nöbetine katıldı.

Veysi Birlik, terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla anne Muhteber Birlik'i arayarak, müjdeyi verdi. Oğluna kavuşmayı bekleyen Muhteber Birlik, DHA'ya, "Cumhurbaşkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok şükür çocuğum geldi. Çocukların hepsi geri gelsin inşallah" dedi.

175 gündür süren oturma eyleminde terör örgütü PKK'dan kaçan çocuklarıyla kavuşan aile sayısı 9 oldu.



Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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