Haberler » Güncel » HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu - Haber

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

04.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:45HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Eylemin 133'üncü gününde evlat nöbetine katılan Metin Açan'ın oğlu Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Eylemin 133'üncü gününde ailelere katılan Metin Açan, 2012'de kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Hakan ve daha sonra kardeşinin peşinden dağa giden ve bir daha kendisinden alınamayan diğer oğlu Harun için oturma eylemine katılmıştı. Çalıştığı Almanya'da kardeşi için dağa giden ve bir süre kendisinden haber alınamayan Harun Açan, terör örgütünden kaçarak Kuzey Irak'taki Peşmerge güçleri tarafından teslim alındıktan sonra güvenlik güçlerine teslim edildi.

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getiren Harun Açan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açan'ın gün içinde ailesiyle bir araya geleceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:00:45