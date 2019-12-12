Haberler » Güncel » HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 101'inci gününde - Haber

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 101'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 101'inci gününde de devam ediyor.

12.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:30HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 101'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 101'inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 101'inci gününe girdi. 2 Ekim 2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılan ve yaklaşık 4 yıldır kendisinden alınamayan er Müslüm Altıntaş'ın acılı ailesi PKK tarafından kaçırılan tek erkek çocuklarının serbest bırakılması için 101 gündür HDP Diyarbakır il başkanlık binası önünde oturma eyleminde.
"BEN OĞLUMUN EN ÇOK KAPIYI ÇALIŞINI BİLE ÖZLEDİM"
101 gün değil, 101 yıl geçse de oğlunun serbest bırakılıncaya kadar eylemi sonlandırmayacaklarını belirten er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "101 gündür burada oturma eylemindeyiz. Burası soğuk tabi ama ne yapalım mecbur katlanıyoruz. Evladımız için katlanıyoruz. Huzurumuz bile kalmadı. Bir yemek bile yiyemiyoruz. Artık şuurlu düşünemiyoruz. Eşim de ben de ayakta duramıyoruz. Sanki ne ben bu dünyada yaşamışım ne de oğlum, derdimizi söylüyoruz ama kimse duymuyor. Ben oğlumun en çok kapıyı çalışını bile özledim, oğlum koşarak gelir kapıyı hızlı hızlı çalardı kızardım. Şimdi ben o kapı çalışını çok özledim. Sabahları kalkınca oğlumun videosunu izliyorum, ben çocuğumun sesini özledim. Çocuğumun fotoğrafına sarılıp uyuyorum. Vicdanları var ise eğer ki biraz vicdanları var ise üstüne basa basa söylüyorum. Oğlumu bıraksınlar. Ben oğlumu çok özledim" dedi.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:55 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi - Haber
14:54 HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2) - Haber
14:54 Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete sunuldu - Haber
14:54 MSB: 15'inci kara devriyesi tamamlandı - Haber
14:49 Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:55:59