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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 113. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 113. gününde de devam ediyor.

24.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:05 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 113. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 113. gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 60 ailenin umutlu bekleyişi 113. gününe girdi. 4 yıl önce İstanbul'da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Kars'tan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe, 113 gündür oturma eylemini sürdürüyor. İki ayaklı kurtların yavrularını götürdüğünü belirten acılı baba Gökçe, "Ben yavrumu istiyorum ve yavrum olmadan buradan gitmem. Ben özellikle yavrumu HDP'lilerden istiyorum ve HDP'liler yavrumu bana versin. Yavrumu almadan buradan gitmem "dedi.
"OĞLUMU BULMAK İÇİN SURİYE'YE BİLE GİTTİM, BENDEN 10 BİN DOLAR ALDILAR"
Gözyaşları içinde çocuğunu özene bezene büyüttüğünü anlatan baba Gökçe, "Ben oğlumdan 4 yıldır almıyorum. Ölü mü, sağ mı, acaba bir yerde öldü veya kaldı mı bilemiyorum. Benim suçum günahım nedir? Ben onları ne şartlarla büyüttüm kimse bilmiyor. Ben bir ekmeği bırakıyordum masaya bir parça ona bir parçada diğer kardeşine veriyordum ben yemiyordum, kendimi aç bırakıyordum onlar uyuduktan sonra geceleri ekmek yiyordum uykum gelsin diye. Oğlumu bulmak için Suriye'ye bile gittim 10 bin dolarımı benden aldılar. Tekrar beni oradan çıkardılar" diye konuştu.
(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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