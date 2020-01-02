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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girerken, partililer ile aileler arasında gerginlik yaşandı.

02.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:30 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden 'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girerken, partililer ile aileler arasında gerginlik yaşandı.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girdi. Aileler ile HDP'liler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, aileler partililere tepki gösterdi. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya'yı geri almak amacıyla 122 gündür HDP Diyarbakır'da İl Başkanlığı önünde eyleme devam ettiğini söyledi. Eylemlerinden asla vazgeçmeyeceğini ve kızını almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini belirten baba Kaya, kızına da çağrıda bulunarak, "Çiğdem kızım eğer beni görüyor ve duyuyor isen kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.
Ailelerin HDP il binası önünde bekleyişi sürerken, yer yer gerginlik devam ediyor.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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