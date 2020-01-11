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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 131'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 131'inci gününe girdi.

11.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:00HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 131'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 131'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 64 ailenin umutlu bekleyişi 131'inci gününde de devam ediyor. Aslen Bingöllü olan ve ikamet ettikleri Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Emrah Avunan (24) için 131 gündür oturma eyleminde. Bu güne kadar dağa kaçırılan çocuklardan 4 tanesi ailelerine kavuştu. 131 gündür asker oğlu için nöbette olduğunu belirten baba Avunan, oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını, PKK'lı teröristlere teslim edildiği iddia etti.
Eylemlerinden kararlı olduğunu ifade eden baba Avunan, "Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem. Her geçen gün dağa kaçırılan çocuklar kaçarak geri geliyorlar tabi bu bizi sevindiriyor. İnşallah PKK'da insafa gelir oğlumu bırakır. Ben oğlumu vatan görevine gönderdim. Artık yeter oğlumu bıraksınlar" diye konuştu.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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