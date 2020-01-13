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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 133'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 133'üncü gününe girdi.

13.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:39HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 133'üncü gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 133'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 133'üncü gününde de devam ediyor. Kızı Songül Akkuş'un (16) 2015 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, 133 gündür eyleme devam ettiklerini dile getirerek çocukları gelmeden kalkmayacağını söyledi. Akkuş, "133 gündür burada oturuyoruz, ömrümüz yetinceye kadar buradayız, çocuklarımızı almadan gitmiyoruz. PKK'ya destek verenler inşallah onlarda bizim durumumuza düşer, kim destekliyorsa kınıyoruz. Bize destek versinler biz burada çocuklarımızı istemek için oturduk. Onlardan bir şey istemiyoruz, çocuklarımızı bize geri versinler. Kalplerine merhamet girsin artık, 4 ailenin çocuğu geldi inşallah bütün çocukları onlardan alacağız. Bizde inşallah o sevinci yaşayacağız. Bizde o günleri inşallah göreceğiz, Allah'ın izniyle bütün çocukları onlardan alacağız. Songül kızım neredeysen beni duyuyorsan Allah rızası için bir telefon aç sesini duyayım. Neredesin sağ mısın, yaşıyor musun, daha bilmiyoruz. Hiç kimse bize vermemiş, sen gidip kime çalışıyorsun? Bizim vatanımız, devletimiz ve ailen burada sen nereye gittin? Seni çok özledim, evine memleketine dön" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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