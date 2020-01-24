Haberler » Güncel » HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144'üncü gününde - Haber

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününe girdi.

24.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:15HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144'üncü gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 144'üncü gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi.
"KIZIM DÖN GEL EVİNE BÜTÜN AİLE OLARAK SENİ ÇOK ÖZLEDİK"
Ömrü yettiğince kızı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirten anne Akkuş, "144 gündür burada bekliyoruz. 144 gün değil, ömrüm yettiği kadar ve kızım gelinceye kadar burada bekleyeceğim. Kızımı almadan buradan gitmiyorum. HDP'liler kızımı kaçırdı. Partiye kaydettiler sonra okulda kandırıp dağa kaçırdılar. Kızım beni görüyor ve izliyorsa gelip dönsün evine. İnsan dağda yaşayamaz. Gelsin dönsün evine. Kızım dön gel evine bütün aile olarak seni çok özledik. Yeğenlerin oldu, ağabeyini ve ablalarını evlendirdik gel kızım evine dön senide evlendirelim yuvan olsun. Senin yerin orası değil ailenin yanıdır. Gel dön evine kızım" diye konuştu.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12  SEDAŞ ekipleri kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor
14:12  Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14:12  Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
14:12  Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi
14:11  Şanlıurfa erkek hemşire çalıştığı hastanenin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı
24.01.2020 14:13:42