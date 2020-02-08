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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününe girdi.

08.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:28HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 159'uncu gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren anne Vahide Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak PKK'ya verildiğini söyledi.

HDP'ye tepki gösteren anne Çiftçi, "Kızım gelinceye kadar HDP önünde oturma eylemimi sürdüreceğim. Kızım beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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