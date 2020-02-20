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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününe girdi.

20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:23HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününe girdi.

PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 171'inci gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. 2015 yılında oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını anlatan Emin Arslan, 5 yıldır evladından alamadığını söyledi. Arslan, "Oğlum beni görüyor ve izliyor ise devletimizin kolu uzundur. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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