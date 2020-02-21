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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününe girdi.

21.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:35HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününe girdi.
PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 172'nci gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı (24) için 172 gündür HDP il binası önünde oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Kabaklı, "Bugün 172 gündür ben buradayım. Evladımı almadan kalkmayacağım buradan, benim evladımı PKK kaçırdı. HDP, PKK aynı, 5 yıldan beri evlat hasreti yaşıyorum. Çok acı çekiyorum, gecem gündüzüm belirsiz. Kar, kış, yağmura rağmen buradayım, evladım gelmeden kalkmayacağım. 8 aile evladına kavuştu, hem seviniyoruz hem de üzülüyoruz. İnşallah benim evladım da gelir, ben de aynı o mutluluğu yaşarım. Ben oğlumun bırakılmasını istiyorum, PKK ve HDP bıraksın" dedi.
(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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