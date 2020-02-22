HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 173'ncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 173'ncü gününe girdi.

PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 173'ncü gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, 6 aya yakındır burada olduklarını, çocuğunu HDP'den ve PKK'dan istediğini söyledi. Bingöl, "Bunların hepsi benim gibiler, hepsi gariban insanlar. Bu HDP tüm garibanların çocuklarını dağa götürmüş. Biz çocuklarımızı HDP'den almadan buradan gitmeyeceğiz. 6 aydır buradayım, 6 bin senede geçse burada beklemeye devam edeceğim. Daha biz burada 100 aileyiz. Hele bir 4, 5 bin aile buraya yığılsa HDP o zaman ne yapacak. Çünkü dağa götürülen çocuk sayısı o kadar çok ki, millete korku salmışlar. Millet korkudan gelmiyor. Kimse korkmasın, gelsin. Bakın biz oturduk çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum Tuncay, sen eğer bizi görüyorsan, duyuyorsan bak biz burada 6 aydır senin için mücadele veriyoruz. Nerede polis, asker bulursan kaç teslim ol" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA