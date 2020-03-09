HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 189'ncü gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 189'ncu gününe girdi.
09.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:25
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 189'ncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 189 gündür oturma eylemi yapan aslen Bingöllü olan ve ikamet ettikleri Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Emrah Avunan (24) için 189 gündür oturma eyleminde. Bilal Avunan, oğlunun bırakılması çağrısında bulundu. Avunan, "Rica ediyorum bırakın gelsin oğlum. Niye tutuyorsunuz oğlumu. Asker ve polis suçsuzdur bırakın gelsin. 40 senedir onlar mücadele ediyor. 40 senede biz burada mücadele edeceğiz. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. 13 ailenin çocuğu geldi sevindik. İnşallah hepimizin çocukları gelir. Buradan hiçbir yere ayrılmıyoruz" dedi.
(İHA)
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 189 gündür oturma eylemi yapan aslen Bingöllü olan ve ikamet ettikleri Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Emrah Avunan (24) için 189 gündür oturma eyleminde. Bilal Avunan, oğlunun bırakılması çağrısında bulundu. Avunan, "Rica ediyorum bırakın gelsin oğlum. Niye tutuyorsunuz oğlumu. Asker ve polis suçsuzdur bırakın gelsin. 40 senedir onlar mücadele ediyor. 40 senede biz burada mücadele edeceğiz. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. 13 ailenin çocuğu geldi sevindik. İnşallah hepimizin çocukları gelir. Buradan hiçbir yere ayrılmıyoruz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 189'ncü gününde
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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