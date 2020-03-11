HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününe girdi.
11.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:17
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. 2005'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 10 yaşındaki oğlu Mikail Sadık için Siirt'ten HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eyleminde olan Salih Sadık'ın görme engelli kızı Kadriye Sadık, kardeşi Mikail'in kendisini görüp gelmesini istediğini, perişan olduklarını söyledi. Abla Sadık, "15 sene oldu, annem perişan, babam perişan. Her gün ağlıyoruz, gözlerimiz yolda. Gelsin devletimize sığınsın, askerimize teslim olsun. Orası, gittiği yol yol değil. Onlara için çalışmasın" dedi. - DİYARBAKIR
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. 2005'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 10 yaşındaki oğlu Mikail Sadık için Siirt'ten HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eyleminde olan Salih Sadık'ın görme engelli kızı Kadriye Sadık, kardeşi Mikail'in kendisini görüp gelmesini istediğini, perişan olduklarını söyledi. Abla Sadık, "15 sene oldu, annem perişan, babam perişan. Her gün ağlıyoruz, gözlerimiz yolda. Gelsin devletimize sığınsın, askerimize teslim olsun. Orası, gittiği yol yol değil. Onlara için çalışmasın" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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