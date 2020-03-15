HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününe girdi.
15.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:21
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde de sürüyor. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "Şeyma kızım beni görüyorsan duyuyorsan 6 ay oldu buradayım, yoruldum kızım. Gel, dön, artık ne halim kaldı nede bir şey, 6 yıldır peşindeyim, kaç gel ceza yok, kapım sana açık. Biz ailecek perişanız seni bekliyoruz, sen benim yanımdayken dünyalar benimdi, senden sonra yalnızım felaketler yaşadım. Bu fotoğrafı beraber gülerken çekmiştik, senden sonra gülmeyi unuttum gel beni güldür. Seni bekliyorum, yalvarıyorum" dedi.
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde de sürüyor. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "Şeyma kızım beni görüyorsan duyuyorsan 6 ay oldu buradayım, yoruldum kızım. Gel, dön, artık ne halim kaldı nede bir şey, 6 yıldır peşindeyim, kaç gel ceza yok, kapım sana açık. Biz ailecek perişanız seni bekliyoruz, sen benim yanımdayken dünyalar benimdi, senden sonra yalnızım felaketler yaşadım. Bu fotoğrafı beraber gülerken çekmiştik, senden sonra gülmeyi unuttum gel beni güldür. Seni bekliyorum, yalvarıyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel
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