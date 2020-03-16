HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 196. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196. gününe girdi.
16.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:11
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196. gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196. gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinin 196'ncı günde de oturma eylemine devam ediyor.
"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BEN BURADAN KALKIP GİTMEYECEĞİM"
Yusuf Erdinç, oğlunun 5 sene önce İstanbul Marmara Üniversitesinde kaybolduğunu söyledi. Oğlunun hukuk okuduğunu ve son senesinde orada kaybolduğunu belirten Erdinç, "5 senedir haber alamadım. Nerededir, var mıdır, yok mudur, bir telefonunu bile alamadım. Ben buraya geldim oğlumu çağırıyorum. Oğlum gel diyorum sana, sen bana hainlik yaptın, ben sana hainlik yapmadım, seni okuttum, adam olman için. Adam oldun, sen beni bırakıp gittin. Gel burası Türkiye Cumhuriyetidir kimse sana bir şey demeyecek. Ben oğlum gelene kadar bu çadırdan ayağımı atıp da bir yere gitmeyeceğim. Son ömrüme kadar ben buradan kalkıp gitmeyeceğim. Oğlumu almadan bir yere gitmeyeceğim" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196. gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinin 196'ncı günde de oturma eylemine devam ediyor.
"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BEN BURADAN KALKIP GİTMEYECEĞİM"
Yusuf Erdinç, oğlunun 5 sene önce İstanbul Marmara Üniversitesinde kaybolduğunu söyledi. Oğlunun hukuk okuduğunu ve son senesinde orada kaybolduğunu belirten Erdinç, "5 senedir haber alamadım. Nerededir, var mıdır, yok mudur, bir telefonunu bile alamadım. Ben buraya geldim oğlumu çağırıyorum. Oğlum gel diyorum sana, sen bana hainlik yaptın, ben sana hainlik yapmadım, seni okuttum, adam olman için. Adam oldun, sen beni bırakıp gittin. Gel burası Türkiye Cumhuriyetidir kimse sana bir şey demeyecek. Ben oğlum gelene kadar bu çadırdan ayağımı atıp da bir yere gitmeyeceğim. Son ömrüme kadar ben buradan kalkıp gitmeyeceğim. Oğlumu almadan bir yere gitmeyeceğim" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 196. gününde
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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