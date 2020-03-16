HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününe girdi.
16.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:19
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinin 196'ncı günde de oturma eylemine devam ediyor."Ömrümün sonuna kadar ben buradan kalkıp gitmeyeceğim"Yusuf Erdinç, oğlunun 5 sene önce İstanbul Marmara Üniversitesinde kaybolduğunu söyledi. Oğlunun hukuk okuduğunu ve son senesinde orada kaybolduğunu belirten Erdinç, "5 sendir haber alamadım. Nerededir, var mıdır, yok mudur, bir telefonu bile alamadım. Ben buraya geldim oğlumu çağırıyorum. Oğlum gel diyorum sana, sen bana hainlik yaptın, ben sana hainlik yapmadım, seni okuttum, adam olman için. Adam oldun, sen beni bırakıp gittin. Gel burası Türkiye Cumhuriyetidir kimse sana bir şey demeyecek. Ben oğlum gelmeyene kadar bu çadırdan ayağımı atıp da bir yere gitmeyeceğim. Son ömrüme kadar ben buradan kalkıp gitmeyeceğim. Oğlumu almadan bir yere gitmeyeceğim" dedi.
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinin 196'ncı günde de oturma eylemine devam ediyor."Ömrümün sonuna kadar ben buradan kalkıp gitmeyeceğim"Yusuf Erdinç, oğlunun 5 sene önce İstanbul Marmara Üniversitesinde kaybolduğunu söyledi. Oğlunun hukuk okuduğunu ve son senesinde orada kaybolduğunu belirten Erdinç, "5 sendir haber alamadım. Nerededir, var mıdır, yok mudur, bir telefonu bile alamadım. Ben buraya geldim oğlumu çağırıyorum. Oğlum gel diyorum sana, sen bana hainlik yaptın, ben sana hainlik yapmadım, seni okuttum, adam olman için. Adam oldun, sen beni bırakıp gittin. Gel burası Türkiye Cumhuriyetidir kimse sana bir şey demeyecek. Ben oğlum gelmeyene kadar bu çadırdan ayağımı atıp da bir yere gitmeyeceğim. Son ömrüme kadar ben buradan kalkıp gitmeyeceğim. Oğlumu almadan bir yere gitmeyeceğim" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 196'ncı gününde
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel
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