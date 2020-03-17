HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 197'nci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 197'nci gününe girdi.
17.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:15
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 197'nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 197'nci gününde de devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada aylardır oğlunu beklediğini söyledi. Ödümlü, "Oğlum, herkes gelip teslim oldu, annesine babasına kavuştu. Devlet bir şey yapmıyor, sen niye gelmiyorsun? Oğlum ne olur gel, hepimiz burada bekliyoruz. Evimizde huzur yok, sabaha kadar ağlıyoruz. Oğlum gel bir kere seni göreyim Allah canımı alsın bu dünyadan. Irak'a da gittim, gitmediğim kapı kalmadı. Sen gelmeyinceye kadar ben hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.
Aileler daha sonra 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganlarını atarak çadıra geçti. - DİYARBAKIR
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 197'nci gününde de devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada aylardır oğlunu beklediğini söyledi. Ödümlü, "Oğlum, herkes gelip teslim oldu, annesine babasına kavuştu. Devlet bir şey yapmıyor, sen niye gelmiyorsun? Oğlum ne olur gel, hepimiz burada bekliyoruz. Evimizde huzur yok, sabaha kadar ağlıyoruz. Oğlum gel bir kere seni göreyim Allah canımı alsın bu dünyadan. Irak'a da gittim, gitmediğim kapı kalmadı. Sen gelmeyinceye kadar ben hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.
Aileler daha sonra 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganlarını atarak çadıra geçti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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