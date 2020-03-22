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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 202'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 202'nci gününe girdi.

22.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:17
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 202'nci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 202'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 202'nci gününde de devam ediyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya'yı almak için 202 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme devam ettiğini söyledi. Kaya, "Kızım 2015'ten beri HDP ve PKK tarafından kaçırıldı. 202 gündür biz buradayız. Koronaya rağmen gitmiyoruz, 202 senede geçse yine gitmiyoruz. Çocuğumu bekliyorum, almadan gitmeyeceğim. HDP ve PKK bize büyük bir acı yaşattı, Allah'ta onlara acı versin. 7 aydır evimize gitmemişiz, doğru düzgün yemek yiyemedik. Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Babanın elini tut evimize gidelim, ceza yok, benim dediğimi yap kaç gel" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

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