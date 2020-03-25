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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününe girdi.

25.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:02
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 205'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine devam ediyor. 205 gündür burada olduklarını, bin sene de geçse ayakta olduğu sürece eylemine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlum, sen beni görüyorsan, bacını görüyorsan çek gel. Gel askerimize, polisimize teslim ol. Bacın Yağmur seni istiyor, seni çok özlemiş. Ben sana kefen giydirmek istemiyorum, sana damatlık giydirmek istiyorum. Seni evlendirmek istiyorum, muradını görmek istiyorum. O zalimlerin elinden fırsat bulduğunda kaç, teslim ol. Bizim ciğerimizi yaktılar, Allah onlarında ciğerini yaksın. 13 kişi teslim olmuş, onlar annelerinin yanındadır. Onlar ailesine kavuştular. Bende o günü görmek istiyorum" dedi. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205’inci gününde

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205'inci gününde

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