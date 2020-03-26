Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününe girdi.

26.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:26
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 206'ncı gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "2011'de çocuğum HDP tarafından kandırılarak gitti, Özgür Yurttaş Derneği diye bir grup var, piknik amaçlı oğlumu götürdüler, 206 gündür buradayım, 206 yıl da geçse yaşayana kadar bu eylemi bırakmayacağım. Çocuğumu onlardan kurtarmayana kadar yakalarını bırakmayacağım. En büyük virüsü HDP bize vurdu, 9 yıldır HDP'nin vurduğu virüs bize tesir etmedi ve sağlıklıyız, en büyük virüs HDP'dir. Oğlum gel adalete teslim ol, ceza yok, 13 tane arkadaşın geldi teslim oldu bir gün de ceza yemeden evlerindeler. Arkadaşlarınla birlikte gel" dedi. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206’ncı gününde

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haberin Videosu :

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününde

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününde - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:24: MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı - Haberler 12:23: Tokat'ta şehir içi dolmuşlarda koronavrüs denetimi - Haberler 12:23: Başkan Altınsoy: "Şehir hastanelerin önemi ortaya çıktı" - Haberler 12:22: Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada - Haberler 12:21: Hırsızlık teşebbüsü kamerada - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:19: Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?