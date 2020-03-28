Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününe girdi.

28.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:15
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 208'inci gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, 208 gündür burada olduklarını, çocuğunu HDP'den ve PKK'dan istediğini söyledi. Bingöl, "208 gündür buradayım, burada beklemeye de devam edeceğim. Korona virüse karşı biz mesafemizi koruyoruz, hasta ve yaşlılarımızı eve gönderdik, 208 yıl da geçse burada beklemeye devam edeceğiz. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan kaç polis ve askere teslim ol. Peşmergelere Türkiye'ye geleceğini söyle ben her zaman arkandayım, gel burada ceza yok seni kandırıyorlar korkutuyorlar devlet her zaman arkandadır teslim ol" dedi. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208’inci gününde

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haberin Videosu :

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:53: İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi - Haberler 21:53: Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 21:48: İstanbul'da yağmur etkili oldu - Haberler 21:44: Eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi - Haberler 21:42: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı