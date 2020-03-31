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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününde

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününe girdi.

31.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:04
- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününde de devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evladına kavuşacağı günü iple çeken Bedirhan Çur, 4 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan oğlu Vahit Çur'a kavuşmak için oturma eylemine devam ediyor. Çur, "Biz 211 gündür burada evlat nöbetinde bekliyoruz HDP ve PKK evlatlarımızı vermezlerse oturma eylemine devam edeceğiz, verirlerse gideriz. Sonuna kadar burada nöbete devam edeceğim, yada çocuğumu alıp eve gideceğim. Vahit sen neredesin oğlum, kaç gel devletimize teslim ol ceza yok bir şey yok, kim ne derse desin ceza yok. 13 çocuk geldi anne ve babalarının yanındalar sende gel biz beraber eve gidelim" dedi. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 211’inci gününde

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 211'inci gününde
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