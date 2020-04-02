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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününe girdi.

02.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:56
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay'ın Özgür Yurttaş Derneği tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek oturma eyleminde katılan Ömer Tokay, korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi ve tedbirleri alarak evlat nöbetine devam ettiklerini söyledi. 213 gündür burada eylemde olduklarını ifade eden Tokay, "Çocuğum 2011'de Özgür Yurttaş Derneği piknik amacıyla götürülüp kandırılarak dağa götürdüler. Belli kuvvetli olanlar çocuklarını alıp getirdiler. Bizimkini dağa gönderdiler. Virüse rağmen, asıl virüsü HDP bize vurmuş. 9 yıldır HDP virüsü bana vurmuş. Ben çocuğuma sesleniyorum. Gel 213 gündür, 13 tane arkadaşın gelip teslim olmuş. Evindeler, oturuyorlar, rahat rahat annelerinin kucağında oturuyorlar. Sende gel, eve gel, babanın kucağında, annenin kucağında otur. Senin kardeşlerin seni çok özlemişler" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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