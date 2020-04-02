Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününe girdi.

02.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:10
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay'ın Özgür Yurttaş Derneği tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek oturma eyleminde katılan Ömer Tokay, korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi ve tedbirleri alarak evlat nöbetine devam ettiklerini söyledi. 213 gündür burada eylemde olduklarını ifade eden Tokay, "Çocuğum 2011'de Özgür Yurttaş Derneği olarak piknik amacıyla götürülüp kandırarak dağa götürdüler. Belli kuvvetli olanlar çocuklarını alıp getirdiler. Bizimkini dağa gönderdiler. Virüse rağmen, asıl virüsü HDP bize vurmuş. 9 yıldır HDP virüsü bana vurmuş. Ben çocuğuma sesleniyorum. Gel 213 gündür, 13 tane arkadaşın gelip teslim olmuş. Evindeler, oturuyorlar, rahat rahat annelerinin kucağında oturuyorlar. Sende gel, eve gel, babanın kucağında, annenin kucağında otur. Senin kardeşlerin seni çok özlemişler" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213’üncü gününde

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haberin Videosu :

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:19: El emeği ile sağlık çalışanları için 'Siper' üretimi - Haberler 13:18: Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı - Haberler 13:18: Huawei Video, 50 bin yeni içerikle yenilendi - Haberler 13:16: İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 3 bin 160'a yükseldi. - Haberler 13:15: Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor? - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler