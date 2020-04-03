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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 214'üncü gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 214'üncü gününde Acılı baba, evladının görüntülerini izlerken elleri titredi Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 214'üncü gününe girdi.

03.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:57
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 214'üncü gününde
Acılı baba, evladının görüntülerini izlerken elleri titredi
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 214'üncü gününe girdi. Evlat nöbetine devam eden Abdullah Demir, terör örgütüne yakın ajansın yayınladığı görüntüleri elleri titreyerek izledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 214'üncü gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, terör örgütüne yakın bir ajansın yayınladığı görüntülerde oğlunu görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayarak görüntüleri izlerken elleri titredi. Yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını aktaran Demir, "Dün internete atmışlar, sürekli sıkıştırıyorlar, diyor ki kendi iradesiyle gitmiş, peki kendi iradesiyle gitmişse neden telefonla görüştürmüyorlar. Telefon açsın da desin baba ben seni istemiyorum, git evine desin. Çocuğu sıkıştırıyor dakikada bir kekeliyor ve tekrar başlıyor. Eğer bunlarda vicdan, merhamet varsa telefonla görüştürsünler. 214 gündür buradayım, 214 yıl da gitse bu kapıdan oğlumu almadan kalkmayacağım ve kendimi yakacağım. İzlerken dünyalar benim oldu 5 yıldır göremiyordum, bu duygu çok büyük bir duygu. Allah'ın izniyle çocuğumuza kavuşacağız" dedi. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 214’üncü gününde

Kaynak: İHA

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