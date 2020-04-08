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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününe girdi.

08.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:36
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, 219 gündür burada beklediklerini, çocuğunu HDP'nin götürüp PKK'ya verdiğini söyledi. Bingöl, "PKK kim, PKK, Amerika'nın uşağıdır, HDP de onun sağ koludur. Ben buradan çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Çünkü HDP çocuğumu götürdü. İstanbul Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından benim çocuğum götürüldü. Ben bunları biliyorum. Bunların yarısı da içeridedir. Bunlardan bir tanesi Yunanistan'a kaçtı. Devletten onunda getirilmesini istiyorum. Bu, kesinlikle cezasını alsın. Ben çocuğumu almadan buradan kalkmayacağım. HDP bir örgüttür. Bizim içimize sokmuşlar, Türkiye'yi bölemezler. Bunlar terör örgütünün bir çetesidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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