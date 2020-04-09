Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününe girdi.

09.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:55
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününde de devam ediyor. Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, 2015 yılında oğlu Doğan Arslan'ın terör örgütü yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi. Arslan, "2015 olaylarında HDP ile el ele vererek kaçırdılar oğlumu, oğlum orası senin yerin değil. Mümkün olduğu kadar kaçmaya çalış, asker ve polise teslim ol. HDP 40 senedir Kürt halkına hiçbir şey yapmamış, PKK da yapmamış yapamaz da. Bir bayrağımız var onun altında yaşıyoruz, biz halimizden memnunuz orası bizim yerimiz değildir" dedi.
(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Haberler
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Haberler ›› Güncel ››HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:09: Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor - Haber 13:09: İpekyolu'nda evde kalanlara sokak konseri - Haber 13:09: Bitlis'te sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği - Haber 13:08: Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu aşamalardan geçiyor - Haber 13:08: Yağmur suyu hatları ve ızgaralar temizleniyor - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber