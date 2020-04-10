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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününe girdi.

10.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:20
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 221'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 221 gündür burada olduklarını belirten Küçükdağ, "Oğlumu nasıl kandırıp götürdülerse öyle getirsinler, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, ne olursun seni çok özledim. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.
(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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