Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde de devam ediyor.

14.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:40
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününe girdi. Ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine devam ettiğini söyledi. Küçükdağ, "Oğlum için buradayım, eylemimiz bugün 225'inci gününde. Hastalığa rağmen biz eylemimize devam edeceğiz. Ne olursa da biz eylemimizi bırakmayacağız. HDP benim oğlumu kandırıp götürdü. Niye kendi oğullarını götürmüyor. Onların oğlu okuyor, kendi oğullarını göndermiyorlar. Kalkıp bizimkilerini gönderiyor. 10 yaşındaki, 14 yaşındakini gönderiyorlar. Onlarda Allah korkusu yoku mu? Onlarda merhamet yok mu, onlarda vicdan yok mu? Benim oğlumu bıraksınlar, oğlumu alıp gideceğim. Kaldıracak gücüm, takatim kalmadı. Oğlum ne olur, sesimi duyuyorsan dön gel bebeğim. Ben seni çok özledim. Bak bacın seni görmediği halde sürekli senin için ağlıyor" dedi.
(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: İşadamından hastaneye yüz siperliği bağışı - Haber 15:40: Sivas'ta yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Haber 15:40: AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı - Haber 15:40: İstanbul'da saldırıya uğradığını söyleyen kişinin kendisini vurduğu belirlendi - Haber 15:40: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler