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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 246'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 246'ncı gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 246'ncı gününde
05.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:46
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 246'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 246'ncı gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 246 gündür çocuklarını beklediklerini söyledi. Salim, "Biz burada perişanız. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum, bize yardım etsinler, Biz perişan olduk. Ben evimi bırakıp buraya gelmişim, perişanım. Oğlumu bekliyorum, oğlum beni duyuyorsan, görürsen ben buradayım. Oğlum eve gel, orası senin yolun değil oğlum. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. HDP'ye sesleniyorum, benim oğlumu nasıl alıp götürmüşlerse, geri getirsinler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

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