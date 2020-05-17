HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 258'inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 258'inci günde devam ediyor.

17.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:12
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 258'inci günde devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 258'inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine katıldığını söyledi. Küçükdağ, "500 sene de geçse bizim çocuklarımız gelmeden, çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Onlarda biraz Allah korkusu varsa, biraz vicdan varsa artık yeter, çocuklarımızı bıraksınlar gidelim. Virüs hastalığı dediler, biz eylemimize devam ettik, evimize gitmedik. Ramazan ayı dedik, kalktık gene eylemimize devam ettik. Bayram ağzıdır, hayırlı aydır, yeter artık çocuklarımızı bırakın gidelim. Buradaki bütün anneler perişan olmuş. Ben iki tane çocukla buradayım. 6 senedir onun sesine hasrettim. 6 senedir onun kokusuna hasrettim. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.
(Rıdvan Kılıç/İHA) HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 258’inci günde

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Çin’in Kovid-19’la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin’in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Türkiye’de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Haber
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haberler››Güncel››HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 258'inci günde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı - Haber 16:35: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor - Haber 16:34: Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı - Haber 16:33: KARTAL'DA SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİNDE DENİZE GİRDİLER - Haber 16:32: Yunusemre'den 65 yaş ve üzerine hijyen paketi - Haber 16:07: Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli - Haber 16:06: Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey - Haber 14:39: FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım - Spor 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler