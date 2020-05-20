HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 261'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci günde
20.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:53

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 261'inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 261'inci gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 261 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Bingöl, HDP'nin kendilerine bir açıklama yapması gerektiği yerde, kendilerinden kaçtığını dile getirdi. Bingöl, "Hastalık geldi biz gitmedik. Bayram geldi biz buradayız, çocuğumuzu bekliyoruz. Bu bayramda herkes evinde çoluk çocuğuna sarılmak ve mutlu olmak varken, biz buradayız, bu çadırda bekliyoruz. HDP'nin kapısındayız. HDP, çocuklarımızı götürmüş dağda ölüme terk etmiş. Bizi de burada ölüme terk ediyor. Eğer HDP, vicdanlı bir parti olsaydı, elini vicdanına koyup bizim çocuklarımızı getirecekti. Çünkü bizim çocuklarımızı bunlar götürdü ve çocuğumuzu HDP'den almadan gitmeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

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