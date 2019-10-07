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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35'inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 35'inci gününe girdi.

07.10.2019 10:54HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35'inci gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 35'inci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerin evlat nöbeti 35'inci gününde devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için HDP önündeki eylemde çocuklarının gelmesi umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor. 35 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle birlikte evlat nöbeti tuttuklarını kaydeden Şevket Bingöl, "Çocuğum 2014 yılında 14 yaşındayken HDP İstanbul Arnavutköy ilçe teşkilatından buradaki HDP binasına yani 'Kandil' binasına getirildi. Buradan da dağa götürüldü. Bugüne kadar herhangi bir gelişme yok. Birileri gelip bize bir açıklama dahi yapmıyor. Biz buradan o kadar sesleniyoruz, hiç biri gelip bizlere açıklama yapmıyor. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar suçlarını, bunlar çocukluklarımızı dağa kaldırdı. Çocuklarımız buraya getiriliyor, ders veriyor, eğitiliyor ve sonunda dağa götürülüyor. Toplanma merkezi burası onun için bizde buraya geldik çocuklarımız getirilinceye kadar gitmeyeceğiz. Ben buraya geldim çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim ve ölsem bile bekleyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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