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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 58. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 58'inci gününde de devam ediyor.

30.10.2019 11:40HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 58. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 58'inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 58'inci gününe girdi. Van'da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK'lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Sorgun'un (28) teyzesi Halime Şehitoğlu, yeğenini almadan gitmeyeceğini söyledi. Şehitoğlu, "Yeğenim Sedat Sorgun'u arıyorum, burada bekliyorum beklemeye de devam edeceğim. Yeğenimi almadan gitmeyeceğim Allah'ın izniyle. 58 gündür bekliyorum 58 gün daha da bekleyeceğim, yavrumu bunlar aldı bunlar versinler, Allah izin verirse bu kapıdan almadan dönmeyeceğim. Yavrumu bekliyorum, Ünlüleri, bütün Ehli İslamı, anneleri davet ediyorum" dedi.
(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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