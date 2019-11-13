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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 72'nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 72'nci gününde de devam ediyor.

13.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:00HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 72'nci günde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 72'nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 56 ailenin umutlu bekleyişi 72'nci gününe girdi. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 72 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, devletten HDP'lilere verdikleri maaşları kesmesini istedi. Kaya, "Çocuğumuzun herhangi bir yerinden kan gelirse HDP sorumludur, ben sağ salim çocuğumu istiyorum. 5 yıldır çocuğumu istiyorum sonuç alamadık, bazı heyetler buraya geliyor, CHP ve diğerleri, cezaevindeki hastalar için geldiğini söylüyorlar ben onları kınıyorum. Devletin bir polisi için gelmiyorsa, oradaki bir terörist için geliyorsa onları kınıyorum. Diyarbakır'a anneler gelsin, çocukları kimler için dağa gitti, gelsinler yanımıza çocuklarını istesinler destek versinler. Nereye kadar korkacaklar, insan çocuğu için ölmese kimin için ölür. Yazıklar olsun onlara, bu çocukların başına herhangi bir şey gelirse HDP sorumludur, sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğim. Devletimize de sesleniyorum bunlara verdikleri maaşlarla bize zulüm etmesin, devlet bunların maaşını kesin. Bunları sokaktaki 7 yaşındaki çocuklara sorsanız tanır, KCK, YDGH, PYD, YPG, HDP hepsi aynı. Bu isimler hepsi terörist, devlet neden maaş veriyor. Devletimizden rica ediyorum, artık bunların maaşını kesin" dedi.
(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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