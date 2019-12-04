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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 93'üncü gününde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 93 gününde de devam ediyor.

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:15HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 93'üncü gününde devam ediyor
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 93 gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 93'üncü gününe girdi. Aileler çocuklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Vatani görevi için usta birliğine giderken yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan için Elazığ'dan Diyarbakır'a gelerek 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Muhittin Avunan, yeğeni için eyleme katıldığını söyledi.

"Bunlar Kürtlerin kanını emiyorlar"

93 gündür HDP il binası önünde olduklarını söyleyen Avunan, "93 gündür iz buradayız. Biz zaten 40 yıldır biliyoruz, bu PKK, HDP bir terör örgütüdür. Biz biliyoruz bunlar Kürtlerin kanını emiyorlar. Bir insan, bir insanın kapısına gittiği zaman, dışarı sorar hayırdır, neye geldin diye? Bunlar kaçıp gittiler. Bunlar bizim evlatlarımızı getirmezler, biz biliyoruz. Yeğenimi PKK kaçırmıştı. Biz de Kürt'üz, bu çocuk da Kürt'tür, siz de diyorsunuz ki biz Kürtüz. Evlatlarımızı bırakın" dedi.

Yeğeni gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini belirten Avunan, "Buradaki eylemimiz devam edecektir. Yeğenim gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Devletimizden şunu istiyoruz. Yeter artık PKK ve HDP'yi bitirsinler. Yeter artık" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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