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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 94. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 94 gününde de devam ediyor.

05.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:25HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 94. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 94 gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 58 ailenin umutlu bekleyişi 94'üncü gününe girdi. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şehmus Kaya, İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 84 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Emine Kaya, kendisinin 94 gündür oğlu için burada olduğunu ve HDP'lilerden oğlunu istediğini söyledi. Oğlunu HDP'lilerin kaçırdığını kaydeden Kaya, 94 gün değil, 94 yıl da geçse oğlunu almadan gitmeyeceğini ifade etti. HDP'lilerin parti binasını bırakıp kaçtığının altını çizen acılı anne Kaya, "Burayı terk etmişlerse bizim hiç umurumuzda değiller. Ama biz burayı terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bıraksınlar biz burada durmayız. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'a geçmiş olsun demiş. Ben Meclise yanına gittim ve ona dedik, çocuklarımızın bırakılması için destek versin bizlere, hiç sesini çıkarmadı. Biz insan değil miyiz, bize de destek verseydi. Hiçbir zaman Kılıçdaroğlu bizlere geçmiş olsun demedi. Bizim de hakkımız var ve ben hakkımı helal etmiyorum kendisine. HDP çocuklarımızı bırakana kadar biz buradan ayrılmıyoruz. Havalar soğudu, bunun için de kendimize çorap örüyoruz ve evde de perişanız, burada da perişanız. Çocuklarımızı bıraksınlar artık, yeter. HDP ve PKK'nın farkı yok bizler açısından, HDP çocuklarımızı bıraksın" dedi.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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