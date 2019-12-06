Haberler » Güncel » HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde - Haber

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde de devam ediyor.

06.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:30HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 58 ailenin umutlu bekleyişi 95'inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ve dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş, evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi. Terör örgütünün yoksul insanların çocuğunu kaçırdığını vurgulayan Begdaş, "Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Çocuğumu getirsinler, buradan kalkayım. Beni sosyal medyada tehdit ediyorlar ve diyorlar ben haklarında şikayetçi oldum. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. 95 gündür buradayım ve çocuğum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Herkes elini taşın altına koysun, bu çocuklara bir çare bulsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:59 Spor mustafa cengiz diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Haber
12:59 Ucuz dönerde yağ hilesi tartışması - Haber
12:59 Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Haber
12:59 Profesör mihri özkan naı üyeliğimle üniversite tarihine geçtim - Haber
12:58 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:00:51