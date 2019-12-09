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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 98. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 98. gününde de devam ediyor.

09.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:35HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 98. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 98. gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 98. gününe girdi. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 98 gündür oturma eyleminde olduğunu ifade etti. Akkuş, "Biz 98 gündür burada bekliyoruz, 98 sene de geçse bu evlat acısı, sancısı evlatlarımızı getirmese bitmez. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Bazı insanlar var anne ve babalar üzerinden siyaset yapıyorlar, mecliste siyaset yapmasınlar, Diyarbakır'a heyet kursunlar gelsinler buraya bu insanların evlat acısı ile ilgili kim haklı kim haksız. O zaman dertlerimizi anlatalım sonra gidip dışarıda rahat rahat konuşsunlar. Dışarıda bazen insanlar konuşuyor, kimse evlatlarını siyaset için satmaz. Evlat acısını kimse bilmez, bu iki kilogram kuru kayısı değil, Ankara'da siyaset yapmasınlar gelip Diyarbakır'da bu insanların derdini anlasınlar. Bu çocuklar nerede, nasıl götürülmüşler, gelip acıyı görsünler sonra siyaset yapsınlar. Ben bu çocuk derdinden engelli oldum, yüzde 85 raporum var, benim kolum gitti, akciğer, böbrek gitti. Ben bu çocuğun peşini bırakmayacağım, benim tek evladım, ben onlar için beslemedim, onlara kurban olarak yetiştirmedim. Ben sonuna kadar mücadele edeceğim, hodri meydan Diyarbakır'dayım" dedi.
(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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