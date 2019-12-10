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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 99. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 99. gününde de devam ediyor.

10.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:15HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 99. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 99. gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 99. gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, kendi çocuğuna kavuşma ümidiyle beklediğini söyledi. Çiftçi, "99 gündür buradayız, 99 yılda olsa burada kalmaya ve mücadelemizi devam ettireceğiz. Hatice hanımın çocuğu bugün teslim olmuş, biz çok sevinç içindeyiz, Bizim bir Allah'ımız var yerde de bir devletimiz var. Biz onlara güvenerek mücadelemizi devam ettiriyoruz. İnşallah bizim çocuklarımızda bize kavuşacak. Anneler gelin sizde burada oturun, ümidimiz var bende buraya geldim, el ele tutuşalım, Allah'ın izniyle hepimizin çocukları devlet tarafından kavuşacaklar. Biz devletimizden çok razıyız Allah'ta devletimizden razı olsun" dedi.
(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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