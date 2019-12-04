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HDP önündeki ailelerin sayısı 93'üncü günde 58 oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 93 gününde de devam ederken, ailelerin sayısı 58 oldu.

04.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:20HDP önündeki ailelerin sayısı 93'üncü günde 58 oldu
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 93 gününde de devam ederken, ailelerin sayısı 58 oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde evlat nöbetine başlayan anne Vahide Çiftçi, kızının 12 yaşındayken köye gelen teröristler tarafından kaçırıldığını belirterek, kızının serbest bırakılıncaya kadar burada eyleme devam edeceğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 93 gününde de devam ederken, ailelerin sayısı 58 oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Güvenli köyü Çatlaca mezrasında 2017 yılında köye gelen terör örgütü PKK mensupları, burada oturan Vahide Çiftçi'nin 12 yaşındaki kızı Özlem Çiftçi'yi yanlarına alarak kaçırdı. 2 yıldır kızından alamadığını belirten acılı anne Vahide Çiftçi, Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katıldı.

"Acıma acı kattılar"

Konuşmada zorluk çeken ve kızı kaçırılmadan önce 9 yaşındaki oğlunun araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini, hemen ardından 12 yaşındaki kızının kaçırıldığını belirten acılı anne Çiftçi, "Oğlum araç çarpması sonucu vefat etti. Acım üzerinden kısa bir süre geçmeden kızım evden dışarı çıktı. Bu sırada köye gelen örgütçüler kızımı kaçırdı. Acıma acı katıldı. Babasıyla birlikte her yeri aradık ama kızımı bulamadım. Örgüt kızını biz kaçırdık dedi bizlere. Ben kızımı istiyorum. Bu yüzden gelip buradaki ailelere katıldım. Kızım gelinceye kadar buradan kalkmayacağım" diye konuştu.

Anne Vahide Çiftçi, konuşmasının ardından evlat nöbeti tutan ailelerle birlikte elinde kızının fotoğrafı ile eyleme katıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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