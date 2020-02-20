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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine katılan Mehmet Nur Alkan, 2015 yılında kardeşi Mehmet Emin Alkan'ın uyuşturucu madde verilerek kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, kardeşinin bir an önce geri gelmesini istedi.

20.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:35HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine katılan Mehmet Nur Alkan, 2015 yılında kardeşi Mehmet Emin Alkan'ın uyuşturucu madde verilerek kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, kardeşinin bir an önce geri gelmesini istedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet eden Mehmet Nur Alkan HDP il binası önüne gelerek kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemine katıldı. Kardeşi Mehmet Emin Alkan'ın 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından uyuşturucu madde verilerek dağa kaçırıldığını belirten Mehmet Nur Alkan, "Kardeşim 16 yaşındaydı, terör örgütü mensupları tarafından uyuşturucu madde verilerek kandırıldı. Daha sonra kendisini kandırdılar ve dağa kaçırıldılar. Geçtiğimiz yıl kardeşim beni aradı ve 'beni kurtarın, beraberimde 2 kişi daha var onlarda kaçıp kurtulmak istiyorlar' dedi. Ardından kendisinden alamadım. Kardeşim beni görüyor ve izliyor ise kaçıp teslim olmasını ve güvenlik kuvvetlerine sığınmasını istiyorum. Kardeşim gelinceye kadar oturma eyleminde olacağım" dedi. Alkan daha sonra HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine katıldı.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mehmet Nur, Güncel

Kaynak: İHA

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