HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
16.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:45
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 196'ncı gününde Samsun'un Çarşamba ilçesinde hemşire olan ve 28 yıl önce Ankara'da 1 Mayıs eylemine katılıp ortadan kaybolan hemşire Keziban Dönmez'in annesi Tenzire Dönmez (71) ile teyzesi Hafize Efe (74) oturma eylemine katıldı. Anne Tenzire Dönmez, kızlarının 1992 yılında kaybolduğunu söyledi. 28 yıl olduğunu ve kızının 48 yaşında olduğunu belirten Dönmez, "Bizi hiç arayıp sormadı, bizde bir umut için buraya geldik. 20 yaşında gitti, Samsun Çarşamba'da Devlet Hastanesinde hemşirelik yapıyordu. 1 Mayıs'ta Ankara'da yürüyüş yapmışlar. Oradan gitmişler bir daha da hiç gelmedi. Bir mektubu geldi. Mektubunda teröristlerle dağa kaçtığını öğrendim. Eğer mümkünse gelsin. Devletimiz bunları kurtarmaya çalışıyor. Pişman olursa gelsin biz kabul ediyoruz. 28 senedir gözyaşı döküyoruz. Bir rahat uyku uyumuyorsun, bayramlar geliyor aklına geliyor" dedi.
(İHA)
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 196'ncı gününde Samsun'un Çarşamba ilçesinde hemşire olan ve 28 yıl önce Ankara'da 1 Mayıs eylemine katılıp ortadan kaybolan hemşire Keziban Dönmez'in annesi Tenzire Dönmez (71) ile teyzesi Hafize Efe (74) oturma eylemine katıldı. Anne Tenzire Dönmez, kızlarının 1992 yılında kaybolduğunu söyledi. 28 yıl olduğunu ve kızının 48 yaşında olduğunu belirten Dönmez, "Bizi hiç arayıp sormadı, bizde bir umut için buraya geldik. 20 yaşında gitti, Samsun Çarşamba'da Devlet Hastanesinde hemşirelik yapıyordu. 1 Mayıs'ta Ankara'da yürüyüş yapmışlar. Oradan gitmişler bir daha da hiç gelmedi. Bir mektubu geldi. Mektubunda teröristlerle dağa kaçtığını öğrendim. Eğer mümkünse gelsin. Devletimiz bunları kurtarmaya çalışıyor. Pişman olursa gelsin biz kabul ediyoruz. 28 senedir gözyaşı döküyoruz. Bir rahat uyku uyumuyorsun, bayramlar geliyor aklına geliyor" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti