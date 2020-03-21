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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

21.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:02
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 201'inci gününde Şanlıurfa'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Muhammed için gelen anne Fatime Kızılboğa da eyleme dahil oldu. Kızılboğa, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dahil olduğunu söyledi. Oğlundan 6 yıldır haber alamadıklarını belirten Kızılboğa, oğluna dönmesi çağrısında bulunarak, "Oğlumu Viranşehir'den Kobani'ye götürdüler. Oğlum Muhammed için geldim. 6 yıldır oğlum gitti, bende bu anneleri görüp geldim. Oğlumun gelmesini istiyorum. O kadar yıldır oğlumu arıyorum. Bir umutla gelmesini istiyorum. Oğlum dön gel adalete teslim ol. Cezanda yoktur" dedi. HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: İHA

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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

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